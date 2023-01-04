В Санкт-Петербурге накануне вечером потушено возгорание

Сегодня, 09:04

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В Санкт-Петербурге накануне вечером потушено возгорание
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге накануне вечером было ликвидировано возгорание в подвальном помещении одного из домов на Московском проспекте. Сведения о происшествии опубликованы в телеграмм канале местного управления МЧС.

Сообщается, что известие о пожаре было получено в 20:39. Огонь распространялся в нижней, подвальной части дома № 206 по Московскому проспекту. По получении известия на место пожара сразу отправилась бригада пожарных. Ко времени их прибытия огонь охватил площадь подвала в два квадратных метра. Работники бригады оперативно ликвидировали возгорание. Пламя было потушено к 21:06 часам. Уточняется, что в работе принимали участие десять пожарных, также были применены две единицы специальной техники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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