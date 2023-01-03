В Санкт-Петербурге авария на теплосетях

В Санкт-Петербурге вследствие коммунальной аварии на городской тепловой инфраструктуре по Новгородской улице распространился туман из горячего пара. Об этом сообщается сегодня ранним утром.

На месте происшествия уже проводят ремонтные работы сотрудники организации «Теплосеть Санкт-Петербурга». Ее представители заявляют, что полностью устранить поломку планируется к 16:15 сегодняшнего дня. При этом сообщается, что скорее всего не придется прекращать подачу горячей воды в соседние дома, а также отключать отопление.

Ранее разные эксперты и жители Санкт-Петербурга неоднократно указывали на состояние коммунальной инфраструктуры в разных районах города: подчеркивалось, что на многих участках она требует замены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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