В Санкт-Петербурге накануне вечером потушено возгорание автомобиля

В Санкт-Петербурге вечером 29 декабря около 21:20 было зафиксировано возгорание автомобиля в Красносельском районе. Об обстоятельствах инцидента сообщается в местном отделении по чрезвычайным ситуациям. Поступило известие, что около дома номер 21 на Петергофском шоссе огонь охватил машину. На место происшествия отправились пожарные, которые выяснили, что загорелся автомобиль иностранного производства «Ниссан».

На ликвидацию пламени ушло немного времени: работники экстренных служб потушили его в течение 15 минут. Однако этого хватило, чтобы успел сгореть отсек мотора. В тушении огня принимали участие десять пожарных и две единицы специальной техники.

Ранее местные СМИ сообщали о пожаре в Калининском районе на складском помещении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700