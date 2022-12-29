В Санкт-Петербурге сегодня пробки на дорогах

В Санкт-Петербурге сегодня днем, 30 декабря, сильно усложнилась ситуация с автомобильным движением на дорогах города. Затруднения были связаны с формированием больших пробок и крупных заторов на автомобильных трассах. Степень перегруженности дорог по шкале характеристики пробок определяется в восемь баллов.

В качестве причины сложившейся ситуации в первую очередь называют накопившиеся значительные массы снега на дорогах, которые не убираются в полной мере на протяжении длительного времени. Снежные заносы препятствуют привычному функционированию транспортных путей. В местных СМИ отмечается, что жители города в интернете в социальных сетях публикуют фотографии, где представлены протяженные автомобильные пробки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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