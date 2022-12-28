В Санкт-Петербурге возрос спрос на зимние товары

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Жители Санкт-Петербурга этой зимой покупают достаточно много разных видов зимнего спортивного инвентаря. За декабрь спрос на эти товары возрос на 40%. При этом покупатели интересуются самыми разными видами этого инвентаря.
Согласно сведениям пресс-службы интернет сервиса «Авито», больше всего жители города приобретают лыжи. Уточняется, что высокий спрос отмечен на самые разные их виды. Больше всего он возрос на беговые лыжи, также приобретается много и горных. Стоимость этих спортивных принадлежностей более 7 тысяч рублей.
На втором месте по объему продаж следуют коньки. Спрос на них тоже заметно увеличился. На сайте Авито размещено более 14 предложений о продаже этого товара. Далее следуют санки. Спросом пользуются как привычные с металлическими полозьями, так и более новые модели из пластика.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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