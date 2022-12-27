В Санкт-Петербурге по решению суда приостановлено строительство на месте дома Басевича

В Санкт-Петербурге продолжается выяснение ситуации вокруг исторического здания дом Басевича. Еще 20 сентября 2020 года по решению комитета по контролю, использованию и охране памятников культуры со стороны государства (КГИОП) было выдано разрешение на постройку на месте этого здания новых комплексов для танцевальных и театральных коллективов. Тогда было отмечено, что документы по этому проекту соответствуют требованиям сохранения охраняемой территории.

Однако теперь по постановлению суда Куйбышевского района действие прежнего разрешения на возведение новых зданий на территории дома Басевича и соседнего сквера временно приостанавливается до полного выяснения всех обстоятельств дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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