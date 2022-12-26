Жители Санкт-Петербурга интересуются, для кого 31 декабря выходной

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Как и многие российские граждане, жители Санкт-Петербурга интересуются, каков статус 31 декабря: рабочий день или выходной. Официально в государстве эта дата не объявлена в качестве выходной. Так обстоит ситуация и в этом году. Однако в некоторых случаях для многих жителей города и всей России все же 31 декабря будет нерабочим днем.
Во-первых, это касается тех, кто трудится по пятидневной неделе. Поскольку дата в этом году приходится на субботу, то для таких работников 31 декабря согласно обычному графику будет выходным. При этом по решению начальства допускается приглашение трудиться в этот день, но при двойной оплате.
Во-вторых, руководство предприятий и учреждений имеет право принимать самостоятельно решение об объявлении 31 декабря выходным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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