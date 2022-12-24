В Санкт-Петербурге запускается поезд в ретро стиле

В пресс-службе железнодорожной компании северо-запада сообщается, что по маршруту из Санкт-Петербурга в Выборг запускается специальный электропоезд для туристов, оборудованный под новогодние каникулы. Особенностью транспортного средства является его внутреннее оформление в ретро стиле 1970-х – 1980-х годов. Все желающие погрузиться в атмосферу той эпохи приглашаются к путешествию на этом поезде. Уточняется, что он снабжен и современными устройствами и помещениями, такими как USB розетками, санитарными узлами.

Согласно графику, поезд будет совершать рейсы в первых числах января. Отправление из Санкт-Петербурга запланировано с Финляндского вокзала в 8:30, а прибытие в конечный пункт Выборг в 11:45. Отбытие поезда в обратный рейс намечено на 17:30, а возвращение в Санкт-Петербург в 21:00.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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