Администрация Санкт-Петербурга планирует отчитаться к концу недели о проведении частичной мобилизации

Сегодня, 15:14

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Администрация Санкт-Петербурга планирует отчитаться к концу недели о проведении частичной мобилизации
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге представители местной администрации должны доложить федеральному центру о завершении частичной мобилизации в городе к концу недели, что собирается сделать губернатор Беглов несмотря на отмеченные экспертами недочеты при проведении запланированных мероприятий.

«Активные мобилизационные мероприятия будут завершены, будут подведены итоги частичной мобилизации по районам, разбор качества выполненных мероприятий. Дальше предстоит работа по ведению мобилизованных горожан и их семей в части выполнения федеральных и региональных социальных обязательств», — сказал один из представителей городской администрации.

Санкт-Петербург считается одним из самых сложных регионов среди других в северо-западном федеральном округе по выполнению частичной мобилизации. Отмечаются, с одной стороны, перегибы в работе представителей властей, а с другой стороны, – уклонение граждан. Например, сообщается, что повестки вручали людям прямо около домов, запрашивалось расписание работы сотрудников у юридических лиц для вручения им повесток.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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