В Санкт-Петербурге администрация разработала новые правила проведения бракосочетания в ЗАГСах

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В Санкт-Петербурге местные политические власти разработали и ввели новые правила, регулирующие разные стороны процесса проведения бракосочетания в ЗАГСах. Они относятся как к внешнему виду вступающих в брак и других присутствующих, так и к содержанию произносимых речей и получивших определенное распространение обычаев.
Одежда всех людей во время проведения бракосочетания должна быть соответствующей этому мероприятию, то есть приличной, не вызывающей, аккуратной. Текст запланированных выступлений готовится работниками ЗАГСа. По новым нормам определено количество присутствующих, правила работы фотографов. Запрещается находиться во время бракосочетания в состоянии алкогольного опьянения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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