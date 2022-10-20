В Санкт-Петербурге стоимость услуг ЖКХ одна из самых дорогих

Санкт-Петербург вошел в число десяти субъектов Российской Федерации, в которых зафиксирована самая высокая по странаплата за жилищно-коммунальные услуги. Эксперты МТС банка недавно провели соответствующее исследования, результаты которых сообщает ТАСС.

Наиболее дорогими эти услуги, кроме Санкт-Петербурга, оказались в Якутии, Московской, Магаданской, Псковской, Ульяновской областях, Ставропольском крае.

Например, средняя стоимость за все ЖКХ в Якутии составила 4100 рублей, а в Санкт-Петербурге 2700 рублей. Самый низкий этот показатель зафиксирован в Пензенской области.

Сообщается, что по государству сумма платежей, не оплаченных вовремя и накапливающаяся в долг, постепенно увеличивается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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