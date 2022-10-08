Росгвардия предотвратила теракт в Петербурге

Санкт-Петербург. Ночной поход к военкомату молодого парня завершился для него задержанием. Причиной этому послужило намерение 26-летнего гражданина, который намеревался поджечь местный военкомат на Южном шоссе. В ночь на 8 октября молодой человек был задержан сотрудниками Россгвардии и доставлен в отдел полиции для дачи показаний, сообщают "Невские новости".

По предварительной информации, молодой человек из личных побуждений хотел совершить поджог военкомата, но ему в этом помешали сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование по статье «Приготовление к терракту», открыто уголовное делопроизводство.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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