Похищение по заказу матери: как наркозависимый подросток стал жертвой?

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Накануне вечером в Невском районе было зафиксировано нападение на 17-летнего парня, которого силой затащили в автомобиль. Благодаря вниманию прохожих данный инцидент не остался без внимания правоохранительных органов. Очевидцы сообщили в полицию о произошедшем, после чего в ходе проведения мероприятий было установлено, что заказчиком похищения подростка стала его родная мать, сообщают "Невские новости". Организаторы похищения ранее были судимы.
По словам задержанной, на крайние меры ее вынудил сам сын, который является наркозависимым. Парень получил различные травмы головы, а также ссадины на теле. Он госпитализирован. В настоящий момент вопрос об открытии уголовного делопроизводства обсуждается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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