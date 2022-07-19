«Взлётная полоса»: без малого восемьсот студентов из Санкт-Петербурга прошли стажировку в аэропорту Пулково

Сегодня, 14:44

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«Взлётная полоса»: без малого восемьсот студентов из Санкт-Петербурга прошли стажировку в аэропорту Пулково
Фото из открытых источников

Пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» озвучила промежуточные итоги проекта «Взлётная полоса», направленного на то, чтобы приобщить к миру авиации студентов вузов и ссузов. По данным пресс-службы, с октября две тысячи двадцать первого года - начала действия программы - семьсот девяносто пять молодых людей из двадцати пяти учебных заведений получили опыт работы в различных службах аэропорта Пулково, тридцать из них были переведены на постоянные ставки.

Примерно треть студентов, прошедших практику в реальных условиях работы воздушной гавани, получают профессии соответствующего профиля. При этом у них была возможность трудоустроиться по гибкому графику, совмещая работу с учёбой. Общий стаж, наработанный участниками программы, составил порядка семидесяти тысяч часов.

Со слов директора «Воздушных Ворот» Леонида Сергеева, в дальнейшие планы компании входят расширение количества «студенческих» мест до полутора тысяч, а также внедрение совместно с соответствующими профильными образовательными учреждениями целевых программ и программ стажировок, которые будут способствовать созданию кадрового резерва. На данный момент число её сотрудников составляет более трёх тысяч шестисот человек, из которых около тысячи семисот заняты в подразделениях, связанных с проектом. При этом треть сотрудников данных подразделений – участники «Взлётной полосы».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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