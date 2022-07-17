Петербургские арендаторы электросамокатов накатались на сотни тысяч предупреждений

Сегодня, 08:04

0

Image 16+
Петербургские арендаторы электросамокатов накатались на сотни тысяч предупреждений
Фото из открытых источников

Сегодня заместитель руководителя городского транспортного комитета Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков озвучил количество штрафов и предупреждений, заработанных местными арендаторами электросамокатов. Со слов чиновника, с начала сезона любители езды на кикшеринговых самокатах получили уже восемьсот тысяч предупреждений от их владельцев.

Как уточнил Ваньчков, на сегодняшний день петербуржцам выписано около двух тысяч штрафов и заблокировано около восьми-девяти сотен пользовательских аккаунтов. Из основных нарушений, отмеченных компаниями, респондент выделил катание вдвоём, парковку на тротуаре, на остановках городского транспорта и в других местах, мешающую проходу людей, а также езду на быстрой скорости, создающую угрозу для окружающих.

При этом, подчеркнул представитель Смольного, сейчас электросамокат – не контролируемый транспорт, так как в правилах дорожного движения его статус пока не определён. Соответственно, самокатчиков нельзя привлекать за нарушения, запрещать кататься несовершеннолетним и так далее.

Напомним, данный пробел в законодательстве ГИБДД планирует устранить до конца текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербургские арендаторы электросамокатов накатались на сотни тысяч предупреждений

Сегодня, 08:04

Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки

Вчера, 12:29

Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

Вчера, 08:49

17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

17-07-2022, 23:09

За первую половину текущего года в Санкт-Петербурге оплачено 7,5% запланированных работ по программе капитального ремонта

15-07-2022, 21:34

Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя

15-07-2022, 14:32

Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

15-07-2022, 08:34

Беглов может не выполнить обещание построить приют для животных в Петербурге

14-07-2022, 12:51

Смольный хочет перенести Большой порт Санкт-Петербурга для получения собственной выгоды

13-07-2022, 16:49

Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу

13-07-2022, 13:44

Глава ФЗНЦ Шугалей обратился к Беглову с предложением провести патриотические занятия с петербургскими детьми

12-07-2022, 17:54

Петербургские правоохранители задержали автоугонщика, специализирующегося на старых «Жигулях»

12-07-2022, 08:34

СМИ: Беглов не появился на Суперкубке РФ из-за страха быть освистанным

11-07-2022, 11:21

«Он тут ненадолго»: Шнуров иронично намекнул на скорый уход Беглова с поста губернатора Петербурга

10-07-2022, 20:47

Смертельное ДТП в Ленинградской области: отечественное авто наехало на пенсионера, который лежал на трассе

10-07-2022, 18:54

4:0. Петербургский «Зенит» доказал безоговорочное преимущество над «Спартаком» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка

10-07-2022, 07:44

Семидесятилетний житель Санкт-Петербурга принял участие в «спецоперации ФСБ» стоимостью чуть более девяти миллионов

9-07-2022, 22:14

В текущем году власти Ленинградской области трудоустроят более семи тысяч несовершеннолетних

9-07-2022, 14:29

Футбольные фанаты не смогут попасть на станцию «Зенит» в день матча за Суперкубок РФ

9-07-2022, 10:34

Петербургским полицейским пришлось останавливать авто с «весёлым» содержимым багажника стрельбой по колёсам

8-07-2022, 17:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»

Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»

Сегодня, 10:09

0

Военкор Андрей Коц рассказал о дальнейшем ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Он заявил, что ВС РФ...

Подробнее
EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»

EAT: между российским истребителем ВВС КНР и самолетом из США прошла «воздушная дуэль»

17-07-2022, 09:49

0

Военный истребитель ВВС КНР, который изготовлен в Российской Федерации, вступил во взаимодействие в воздушном...

Подробнее
Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки

Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки

Вчера, 12:29

0

Губернатор Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» поздравил певца Григория Лепса с юбилеем. Однако петербуржцы...

Подробнее
The Statesman считает, что Путин «убивает» президентство Байдена

The Statesman считает, что Путин «убивает» президентство Байдена

17-07-2022, 12:09

0

Из-за ситуации с Украиной президент США Джо Байден теряет шансы на переизбрание. Об этом заявил в статье на страницах...

Подробнее
17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

17-07-2022, 23:09

0

Пока юный герой ночных криминальных сводок, зафиксировавших гонки с полицейским патрулём и аварию с автобусом в...

Подробнее
СП: что мешает лазерному комплексу «Пересвет» ВС России уничтожить спутник США Starlink

СП: что мешает лазерному комплексу «Пересвет» ВС России уничтожить спутник США Starlink

Вчера, 22:19

0

Населённые пункты ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться ВСУ. Весь мир уже знает о том, что армии Украины помогают военные...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

Вчера, 08:49

0

В субботу утром жители многоэтажных домов на Шуваловском проспекте проснулись от громких криков. Как оказалось, их...

Подробнее
РФ ответила «Посейдоном» на применение Украиной американских РСЗО HIMARS.

РФ ответила «Посейдоном» на применение Украиной американских РСЗО HIMARS.

Вчера, 09:54

0

Об этом пишет Царьград, отмечая, что после того как РФ спустила на воду свою подлодку с торпедами «Посейдон», были...

Подробнее
Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

Вчера, 22:14

0

Известный российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом информационного новостного издания...

Подробнее
ВС РФ и НМ практически сутки обрабатывали позиции противника плотным артиллерийским огнем под Донецком

ВС РФ и НМ практически сутки обрабатывали позиции противника плотным артиллерийским огнем под Донецком

Вчера, 11:49

0

Войска РФ и силы ДНР нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Авдеевке и Марьинке. Источники сообщают, что с этих...

Подробнее