Петербургские арендаторы электросамокатов накатались на сотни тысяч предупреждений

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Сегодня заместитель руководителя городского транспортного комитета Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков озвучил количество штрафов и предупреждений, заработанных местными арендаторами электросамокатов. Со слов чиновника, с начала сезона любители езды на кикшеринговых самокатах получили уже восемьсот тысяч предупреждений от их владельцев.
Как уточнил Ваньчков, на сегодняшний день петербуржцам выписано около двух тысяч штрафов и заблокировано около восьми-девяти сотен пользовательских аккаунтов. Из основных нарушений, отмеченных компаниями, респондент выделил катание вдвоём, парковку на тротуаре, на остановках городского транспорта и в других местах, мешающую проходу людей, а также езду на быстрой скорости, создающую угрозу для окружающих.
При этом, подчеркнул представитель Смольного, сейчас электросамокат – не контролируемый транспорт, так как в правилах дорожного движения его статус пока не определён. Соответственно, самокатчиков нельзя привлекать за нарушения, запрещать кататься несовершеннолетним и так далее.
Напомним, данный пробел в законодательстве ГИБДД планирует устранить до конца текущего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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