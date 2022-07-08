Смертельное ДТП в Ленинградской области: отечественное авто наехало на пенсионера, который лежал на трассе

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По данным пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, минувшей ночью на трассе «Кола» под Петербургом произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пенсионер.
Предварительно сообщается о том, что примерно в час ночи неподалёку от посёлка Селиваново «Лада Калина», двигавшаяся со стороны Лодейного Поля в сторону Санкт-Петербурга, наехала на шестидесятидвухлетнего мужчину, который лежал на проезжей части. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью и пенсионер скончался на месте.
По информации источников, за рулём авто сидел двадцатиоднолетний молодой человек, проживающий в деревне Мошкино. Известно, что водителя неоднократно привлекали за различные правонарушения, включая управление неисправным транспортным средством и нарушение правил перевозки пассажиров.
На данный момент по факту смертельного ДТП проводится проверка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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