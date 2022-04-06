Ленинградская область выплатит по два миллиона рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации на территории Украины

Сегодня официальный телеграм-канал администрации Ленинградской области опубликовал информацию о том, что губернатором региона подписано постановление о выплате денежных средств из местного бюджета родственникам бойцов российской армии, погибших в ходе спецоперации ВС РФ, проходящей на территории сопредельного государства.

Размер единовременной выплаты будет составлять два миллиона рублей.

Напомним, что накануне губернатор озвучил информацию о восьмом погибшем военнослужащем, проживавшем на территории Ленинградской области. По данным некоторых источников, на сегодняшний день это число увеличилось на одного человека.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате пяти миллионов рублей семьям военных, погибших во время боевых действий или скончавшихся в течение года вследствие ранений, полученных при исполнении воинского долга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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