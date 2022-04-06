Ленинградская область выплатит по два миллиона рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации на территории Украины

Сегодня, 14:14

0

Image 16+
Ленинградская область выплатит по два миллиона рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации на территории Украины
Фото из открытых источников

Сегодня официальный телеграм-канал администрации Ленинградской области опубликовал информацию о том, что губернатором региона подписано постановление о выплате денежных средств из местного бюджета родственникам бойцов российской армии, погибших в ходе спецоперации ВС РФ, проходящей на территории сопредельного государства.

Размер единовременной выплаты будет составлять два миллиона рублей.

Напомним, что накануне губернатор озвучил информацию о восьмом погибшем военнослужащем, проживавшем на территории Ленинградской области. По данным некоторых источников, на сегодняшний день это число увеличилось на одного человека.  

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате пяти миллионов рублей семьям военных, погибших во время боевых действий или скончавшихся в течение года вследствие ранений, полученных при исполнении воинского долга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ленинградская область выплатит по два миллиона рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации на территории Украины

Сегодня, 14:14

Полицейские Петербурга разоблачили группу медиков, выдавших горожанам около полутора тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Вчера, 22:14

В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

6-04-2022, 15:39

Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

6-04-2022, 14:39

В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

5-04-2022, 21:44

Жители Санкт-Петербурга могут получить информацию о графике отключений горячей воды, используя новый сервис компании

5-04-2022, 18:14

Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

5-04-2022, 15:49

Петербуржец выразил восторг от посещения кафе пальбой в воздух, но полицейские его радость почему-то не разделили

4-04-2022, 14:24

Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади

3-04-2022, 21:54

В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

3-04-2022, 16:29

Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

3-04-2022, 14:04

Для сорока четырёх жителей Санкт-Петербурга сидячая забастовка закончилась в отделении полиции

3-04-2022, 12:19

За минувшую ночь жители Петербурга подали почти восемнадцать тысяч заявлений о приёме детей в первые классы

1-04-2022, 19:34

Эксперты предупредили петербуржцев о негативных последствиях транспортной реформы

1-04-2022, 16:19

Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

1-04-2022, 14:48

Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

1-04-2022, 11:34

На границе Эстонии и Ленинградской области заметно увеличился поток большегрузов

31-03-2022, 19:34

Сотрудники петербургской полиции задержали мигранта, катавшегося на каршеринговом авто без прав и под чужим аккаунтом

30-03-2022, 19:29

В Петербургский суд поступило уголовное дело в отношении двух «сотрудников службы безопасности банка»

30-03-2022, 14:24

У безработного жителя Санкт-Петербурга угнали «Лексус» стоимостью четыре миллиона

29-03-2022, 20:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

6-04-2022, 14:04

0

Экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских допускает возможность технического дефолта России по внешним...

Подробнее
Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

6-04-2022, 17:54

0

ВС России и ДНР продолжают сражаться с бойцами ВСУ за Мариуполь. Сейчас бои идут на территории завода «Азовсталь», куда...

Подробнее
От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

6-04-2022, 18:03

0

Российское казачество, выступающее в поддержку российской операции против нацистского режима на Украине, могло бы...

Подробнее
В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

5-04-2022, 21:44

0

В Кировском районе Санкт-Петербурга от нападения четырёх псов пострадал четырнадцатилетний ребёнок. Девочку со рваными...

Подробнее
В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

6-04-2022, 11:09

0

Поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu в РФ прекращается. Разработчик дистрибутива Canonical...

Подробнее
Intel объявила о приостановке работы в РФ

Intel объявила о приостановке работы в РФ

6-04-2022, 10:44

0

Всемирно известная компания Intel, производитель процессоров из США, объявила о приостановлении своей деятельности на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

6-04-2022, 15:39

0

Двое грабителей, «зачистивших» магазин в Калининском районе Санкт-Петербурга, вряд ли успели употребить в пищу все...

Подробнее
Google сняла с себя ответственность за исчезновение сайта Минобороны из поиска

Google сняла с себя ответственность за исчезновение сайта Минобороны из поиска

6-04-2022, 10:54

0

Американская корпорация Google заявила, что непричастна к тому, что сайт Минобороны РФ исчез из поисковой выдачи....

Подробнее
Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

6-04-2022, 14:39

0

Сотрудники Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу смогли взыскать просроченную штрафную задолженность с...

Подробнее
Эксперт Дорофеев: Дефолт в России может быть объявлен в мае 2022 года

Эксперт Дорофеев: Дефолт в России может быть объявлен в мае 2022 года

6-04-2022, 19:44

0

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев допускает, что менее чем через месяц в России будет...

Подробнее