В Ленинградской области найдена уникальная икона

По сообщению пресс-службы Староладожского Никольского мужского монастыря, в ризнице обители была найдена уникальная икона. Послушники обнаружили её, развернув бумажный свёрток с надписью «Старая Хоругвь, живопись на ткани».

Находка представляет собой двухсторонний образ на куске холста. С одной стороны иконы изображён лик Пресвятой Богородицы, с другой нанесено изображение святителя и чудотворца Николая.

Служители монастыря вспомнили о том, что во время возрождения обители в неё обратилась жительница Старой Ладоги и передала некую икону на холсте, завёрнутую в бумагу. Со слов женщины, этот образ когда-то украшал Никольскую церковь.

Сейчас, к сожалению, уже невозможно точно установить, является ли находка подлинной никольской хоругвью. Как бы то ни было, найденную икону планируют в ближайшее время выставить в музее обители.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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