В Ленинградской области найдена уникальная икона

Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам
Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне....Подробнее
По сообщению пресс-службы Староладожского Никольского мужского монастыря, в ризнице обители была найдена уникальная икона. Послушники обнаружили её, развернув бумажный свёрток с надписью «Старая Хоругвь, живопись на ткани».
Находка представляет собой двухсторонний образ на куске холста. С одной стороны иконы изображён лик Пресвятой Богородицы, с другой нанесено изображение святителя и чудотворца Николая.
Служители монастыря вспомнили о том, что во время возрождения обители в неё обратилась жительница Старой Ладоги и передала некую икону на холсте, завёрнутую в бумагу. Со слов женщины, этот образ когда-то украшал Никольскую церковь.
Сейчас, к сожалению, уже невозможно точно установить, является ли находка подлинной никольской хоругвью. Как бы то ни было, найденную икону планируют в ближайшее время выставить в музее обители.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне....Подробнее
Вчера президент России Владимир Путин приказал перевести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого...Подробнее
Олаф Шольц, выступая в бундестаге, назвал события в Украине «войной Путина», так как русский народ не хочет воевать. По...Подробнее
Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором...Подробнее
Накануне вечером в детскую клинику им. Раухфуса доставили одиннадцатилетнего школьника из Невского района Северной...Подробнее
Финансовый аналитик Виталий Калугин прокомментировал блокировку золотовалютных резервов Центробанка России. По...Подробнее
На фоне заявлений США и Евросоюза о планах заморозить резервы российского Центробанка резко упал курс российской...Подробнее
Рубль будет постепенно укрепляться и через некоторое время вернется к курсу 75-76 рублей за доллар. Таким оптимистичным...Подробнее
Граждан Российской Федерации, до сих пор не получивших пенсионную выплату за март, которые планируют её скоро получить,...Подробнее
Президент России Владимир Путин намекнул губернатору Александру Беглову на неудовлетворительное качество госуправления...Подробнее
Комментировать