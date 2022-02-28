Как изменится автомобильный рынок Санкт-Петербурга под воздействием санкций?

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В эти дни авторынок Северной столицы лихорадит под воздействием одних из самых мощных потрясений.
Ко вторнику салоны города опустели практически полностью. Машин остались единицы и то, по большей части неликвидные остатки. Новых поступлений придется, скорее всего, ждать очень долго, ведь абсолютное большинство дистрибьюторов временно прекратили ввоз автомобилей.
Первыми пострадали дилеры, представляющие интересы производителей, официально прекративших ввоз машин на территорию Российской Федерации. А на них приходится почти 75% всего объема рынка.
Остальные 25% это китайские и отечественные автомобильные марки, но даже они уменьшили объемы реализации машин, поскольку расчеты в евро и долларах стали токсичными, а размер кредитного лимита, предоставленного в юанях у российских компаний критически мал и переход займет определенное время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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