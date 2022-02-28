В автосалонах Санкт-Петербурга заканчиваются автомобили

По информации, предоставленной руководством холдингов «Аларм-Моторс» и «Максимум», почти все дистрибьюторы из Российской Федерации перестали поставлять автомобили в свои розничные сети.

Роман Слуцкий, один из владельцев компании «Аларм-Моторс», связывает такую ситуацию с тем, что дистрибьюторы поставили свою деятельность на паузу, для определения дальнейшей тактики на рынке с учетом новых правил ведения бизнеса в мире.

Михаил Жуков, исполнительный директор ГК «Максимум», рассказал, что остановили поставки все дистрибьюторы, кроме Haval и Mitsubishi. Также он отметил, что в последний день февраля его компания установила новый рекорд продаж за пару последних лет.

На фоне сокращения ассортимента наблюдается серьезный рост цен, ведь все программы поддержки перестали действовать. Ожидается падение объема рынка транспортных средств на 25 – 40%, при этом цены на авто могут вырасти на 20%, а кредитная ставка станет больше 30%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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