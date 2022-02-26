Небо над Санкт-Петербургом посетили НЛО или сбой оборудования Flightradar?

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Люди видели множество летательных объектов, не отражавшихся на карте.
Вчерашним вечером петербуржцы были встревожены необычно большим количеством самолетов в небе над Северной столицей. Многие горожане видели летательные объекты, которые не отражались, при этом на электронной карте специализированного сервиса Flightradar.
Авиационная аномалия началась приблизительно в 18:00. Тогда в небе над Санкт-Петербургом возникли белые полосы. Их видели в районах Васильевского острова, Московских ворот, проспекта Авиаконструкторов.
Люди начали смотреть в карту Flightradar, которая показывает все, находящиеся в небе частные и гражданские летательные аппараты, однако, на ней эти объекты не отражались. Было видно лишь перемещение обычных для этого времени суток авиарейсов.
По свидетельствам очевидцев необозначенные объекты летели со стороны Финского залива и кружились над Васильевским островом на протяжении приблизительно сорока минут.
По объяснениям специалистов, Flightradar показывает самолет только, если на последнем установлен и включен транспондер типа ADS-B.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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