Роспотребнадзор разъяснил жителям Санкт-Петербурга опасность риновирусов

Сегодня, 11:34

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Роспотребнадзор разъяснил жителям Санкт-Петербурга опасность риновирусов
Фото из открытых источников

Жителям Северной столицы напомнили о способах защиты от риновируса и угрозы, исходящей от него.

Специалисты Санкт-Петербургского отделения Роспотребнадзора провели для горожан ликбез по поводу опасности риновирусов и методов профилактики заражения данной инфекцией.

Эти инфекционные агенты представляют собой мелкие вирусные частицы, поражающие слизистую носоглотки. Подхватить эту заразу может человек любого возраста, однако, чаще страдают дети по причине отсутствия врожденного иммунитета, а также разнообразия риновирусов.

Передается данный возбудитель как воздушно-капельными, так и контактно-бытовыми путями. В большинстве случаев он проникает через носовую слизистую оболочку, с образованием воспалительного очага. Инкубационный период данного заболевания 1 – 5 суток.

Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то могут развиться осложнения в виде ангины, бронхита, отита, гайморита или пневмонии. Чтобы защититься от риновирусов достаточно вести правильный образ жизни, отказаться от курения, соблюдать социальную дистанцию и носить одноразовые маски.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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