Житель Санкт-Петербурга получил ножевое ранение в грудь

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Удар нанесла его собутыльница.
Трагедия произошла в Шушарах по улице Первомайской. Там женщина нанесла удар ножом в грудь своего собутыльника. Виновница преступления – сорокашестилетняя женщина, которая распивала спиртные напитки совместно со своим приятелем. Однако, во время застолья между ними произошла ссора. Оскорбленная женщина схватила попавшийся под руку нож и ударила потерпевшего в грудь.
Бригада скорой помощи, которую вызвали к потерпевшему, забрала его в стационар. Мужчина находится в тяжелом состоянии с диагнозом «колото-резанная рана грудной клетки».
Подозреваемая в совершении данного преступления женщина была оперативно задержана правоохранителями.
К сожалению, пьяные посиделки петербуржцев довольно часто заканчиваются конфликтными ситуациями, в ходе которых люди получают ранения либо погибают. Застолье должно нести радость или успокоение, но ни в коем случае не агрессию или злость.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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