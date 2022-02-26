Житель Санкт-Петербурга получил ножевое ранение в грудь

Удар нанесла его собутыльница.

Трагедия произошла в Шушарах по улице Первомайской. Там женщина нанесла удар ножом в грудь своего собутыльника. Виновница преступления – сорокашестилетняя женщина, которая распивала спиртные напитки совместно со своим приятелем. Однако, во время застолья между ними произошла ссора. Оскорбленная женщина схватила попавшийся под руку нож и ударила потерпевшего в грудь.

Бригада скорой помощи, которую вызвали к потерпевшему, забрала его в стационар. Мужчина находится в тяжелом состоянии с диагнозом «колото-резанная рана грудной клетки».

Подозреваемая в совершении данного преступления женщина была оперативно задержана правоохранителями.

К сожалению, пьяные посиделки петербуржцев довольно часто заканчиваются конфликтными ситуациями, в ходе которых люди получают ранения либо погибают. Застолье должно нести радость или успокоение, но ни в коем случае не агрессию или злость.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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