Экс-заместитель руководителя Ленинградского Управления автодорог будут судить за мошенничество

Вчера, 22:24

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Экс-заместитель руководителя Ленинградского Управления автодорог будут судить за мошенничество
Фото из открытых источников

Бывший чиновник незаконно обогатился на 4 000 000 рублей.

По сообщению пресс-секретаря регионального управления Следственного Комитета Российской Федерации, экс-заместителя начальника казенного предприятия ГКУ «Ленавтодор» обвиняют в том, что он многократно совершал мошеннические действия с использованием служебного положения. Ему передавались суммы, исчисляемые миллионами рублей за определенную помощь, которую он все равно не смог оказать, пишет издание Невские Новости.

Следственные действия относительно злоумышленника завершились. Перед судом он предстанет за три эпизода крупного мошенничества и один – особо крупного, который фигурант уголовного дела совершил, пользуясь служебным положением.

Как установили правоохранители, в период 2018 – 2019 годов злоумышленник заявил представителям компании ЛОГП «ПДРСУ №1» о том, что имеет влияние на определение победителя конкурса для заключения государственного контракта, хотя на самом деле у него не было такой возможности. За эту мнимую услугу он получил почти 4 000 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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