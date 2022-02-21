Уволен руководитель Приморского УМВД Санкт-Петербурга

Сегодня, 18:34

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Уволен руководитель Приморского УМВД Санкт-Петербурга
Фото из открытых источников

Это кадровое решение объясняется существенным вредом, нанесенным его подчиненными ряду предпринимателей.

Как рассказал корреспонденту «Невских Новостей» осведомленный сотрудник правоохранительных органов, Евгений Саунин, полицейский полковник, руководивший Управлением МВД по Приморскому району, был уволен по причине того, что его подчиненные проявляли «излишний интерес к рыночным торговцам».

Сотрудники отдела ЭБ и ПК (экономической безопасности и противодействия коррупции) Приморского УМВД причинили некий ощутимый вред ряду предпринимателей, торгующих на рынке по улице Ильюшина, а также вмешивались в деятельность самого оператора.

Наказаны были также некоторые подчиненные Евгения Саунина. К примеру, предупреждение о неполном служебном соответствии вынесли еще одному полицейскому полковнику Мураду Канчиеву, замначальника по оперативной работе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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