В Санкт-Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком

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Водитель, находившийся в это время в салоне машины, доставлен в НИИ Джанелидзе.
По информации, обнародованной пресс-секретарем ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ночью на 22 февраля произошла авария на теплопроводе, расположенном по улице Лени Голикова. Магистральный трубопровод лопнул, кипяток размыл яму большого размера.
В зоне чрезвычайного происшествия оказалась автомашина. Водитель, находившийся в это время в автомобиле, к сожалению, получил ожоги от кипятка. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в тяжелом, но стабильном состоянии.
Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» готова помочь потерпевшему в лечении и реабилитации. К ремонту прорыва коммунальщики приступили незамедлительно.
Жители Северной столицы в социальных сетях пишут, что прорывы, пусть и не настолько масштабные, происходят на улице Лени Голикова неподалеку от дома №47 довольно регулярно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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