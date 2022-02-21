Градоначальник Санкт-Петербурга продолжит смягчать антиковидные меры

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Губернатор заявил о том, что городское Правительство не меньше, чем предприниматели, желает снять эпидограничения.
Как заявил в своем интервью Александр Беглов, очередная волна коронавирусной инфекции, спровоцированная на сей раз штаммом «омикрон», идет на снижение, но Санкт-Петербург готов к любым сюрпризам со стороны коронавируса.
Губернатор отметил, что, объединившись перед лицом опасности, петербуржцы смогут справиться с какими угодно вызовами. На протяжении нескольких дней наблюдается стабилизация ряда эпидемиологических показателей, что указывает на спад волны коронавирусной инфекции, спровоцированной штаммом «омикрон».
Теперь люди, имеющие медицинские сертификаты, подтверждающие наличие антител к КОВИД-19, получают возможность посещать магазины, выставки, массовые мероприятия спортивного и культурно-развлекательного характера.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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