Градоначальник Санкт-Петербурга продолжит смягчать антиковидные меры

Губернатор заявил о том, что городское Правительство не меньше, чем предприниматели, желает снять эпидограничения.

Как заявил в своем интервью Александр Беглов, очередная волна коронавирусной инфекции, спровоцированная на сей раз штаммом «омикрон», идет на снижение, но Санкт-Петербург готов к любым сюрпризам со стороны коронавируса.

Губернатор отметил, что, объединившись перед лицом опасности, петербуржцы смогут справиться с какими угодно вызовами. На протяжении нескольких дней наблюдается стабилизация ряда эпидемиологических показателей, что указывает на спад волны коронавирусной инфекции, спровоцированной штаммом «омикрон».

Теперь люди, имеющие медицинские сертификаты, подтверждающие наличие антител к КОВИД-19, получают возможность посещать магазины, выставки, массовые мероприятия спортивного и культурно-развлекательного характера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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