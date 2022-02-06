По делу о массовом отравлении пациентов барием в Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый

Сегодня, 10:54

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По делу о массовом отравлении пациентов барием в Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый
Фото из открытых источников

На сей раз в поле зрения правоохранителей попала медицинская сестра ГКДЦ №1.

По информации, полученной от сотрудников Следственного комитета Северной столицы, следователями была задержана медицинская сестра Городского консультативно-диагностического центра №1, где с декабря 2021 по январь 2022 годов проводились манипуляции с использованием контрафактного контрастного вещества, сульфата бария. Такое обследование привело к тяжелым отравлениям у 23 пациентов и смерти семи.

Несколько дней тому назад правоохранители арестовали главного врача Санкт-Петербургского ГКДЦ №1, а также заведующую отделения, в котором проводилось рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки с использованием недостаточно очищенного бария сульфата.

Медицинской сестре пока избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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