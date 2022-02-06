По делу о массовом отравлении пациентов барием в Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
На сей раз в поле зрения правоохранителей попала медицинская сестра ГКДЦ №1.
По информации, полученной от сотрудников Следственного комитета Северной столицы, следователями была задержана медицинская сестра Городского консультативно-диагностического центра №1, где с декабря 2021 по январь 2022 годов проводились манипуляции с использованием контрафактного контрастного вещества, сульфата бария. Такое обследование привело к тяжелым отравлениям у 23 пациентов и смерти семи.
Несколько дней тому назад правоохранители арестовали главного врача Санкт-Петербургского ГКДЦ №1, а также заведующую отделения, в котором проводилось рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки с использованием недостаточно очищенного бария сульфата.
Медицинской сестре пока избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...Подробнее
В России сохранится высокий уровень инфляции, предполагает председатель правления Сбера Герман Греф. Поэтому тем, кто...Подробнее
Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности...Подробнее
Истребитель F-15 ВВС США был перехвачен российским Су-30СМ в небе над Сирией. Американский боевой самолет, по всей...Подробнее
Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников...Подробнее
Студентка Марина рассказала о своих источниках вдохновения для создания популярного ролика о заснеженном Петербурге...Подробнее
В Сети появилась информация о планирующемся строительстве в Курортном районе Петербурга элитного клуба для губернатора...Подробнее
Сотрудниками петербургской Росгвардии был задержан мужчина, который хорошо отдохнув в сетевом ресторане, вместо оплаты...Подробнее
Губернатор Петербурга Александр Беглов стал одним из героев выпуска программы Ксении Собчак. Телеведущая и журналист...Подробнее
Комментировать