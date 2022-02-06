В течение прошлой недели больше 100 000 жителей Санкт-Петербурга заразилось коронавирусом

Сегодня, 10:44

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В течение прошлой недели больше 100 000 жителей Санкт-Петербурга заразилось коронавирусом
Фото из открытых источников

С первых дней пандемии КОВИД-19 был диагностирован больше, чем у 1 100 000 петербуржцев.

Градоначальник Северной столицы в интервью каналу «Радио России» рассказал, что в городе за одну только неделю заразилось коронавирусом больше, чем 100 000 человек, однако, ситуация с распространением инфекции остается под контролем. Хотя и держит профильные службы в напряжении.

В последние недели график выявления новых случаев КОВИД-19 иногда выглядел почти, как вертикальная линия. Это потребовало введения новых ограничительных мероприятий. И в первую очередь внимание властей было направлено на детей, ведь новый штамм коронавируса впервые за всю историю развития пандемии угрожает им.

Хотя сейчас ситуация понемногу стабилизируется. Если за первую неделю февраля наблюдались несколько дней с суточным числом зараженных более, чем в 20 000 человек, то на протяжении последних суток инфицировалось меньше – 13 372 петербуржца. Всего же за всю пандемию в Северной столице было выявлено 1 157 352 случая заражения горожан КОВИД-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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