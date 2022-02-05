Переезд в Санкт-Петербург ведет к повышению личных доходов людей

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Люди тянуться в Северную столицу, ведь здесь один из самых низких уровней безработицы в Российской Федерации.
Компания HeadHunter провела социологическое исследование, которое показало весьма обнадеживающие результаты. Так 69% людей, переехавших в Санкт-Петербург в поисках работы, ощутимо увеличили свои доходы, у 18% они практически не изменились, а у 13% - даже упали.
При этом достойную должность почти 33% искали дольше месяца, 19% - меньше месяца, 10% - 14 дней, а 14% - в течение нескольких дней.
Доход после переезда увеличился у 72% маркетологов, 70% менеджеров высшего звена, 68% производственников, 64% айтишников. Уменьшился у 20% административных работников, 19% строителей и 19% работников транспорта.
Администрация Санкт-Петербурга распространила информацию о том, что размер средней заработной платы в городе составил около 73 000 рублей, при этом Северная столица имеет один из самых низких по России уровней безработицы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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