В Выборгском районе Санкт-Петербурга горела многоэтажка

Дежурный получил сообщение о пожаре в 919. Огонь охватил часть четырехэтажного производственного здания на территории Выборгского района Северной столицы. Прибывшие на место чрезвычайного происшествия спасатели обнаружили на первом этаже очаг возгорания площадью в 60 квадратных метров. Внутри одной из комнат полыхала обстановка.

Огонь удалось локализовать в 953, а к 1008 пожар был полностью погашен. К борьбе с огненной стихией были привлечены 25 спасателей при поддержке 6 единиц специальной техники. При пожаре, по последней информации, никто не пострадал. Причины, по которым разгорелось пламя, и обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить.

Сотрудники МЧС просят пользователей источников электроэнергии, газового оборудования и систем отопления аккуратно и внимательно относиться к соблюдению правил противопожарной безопасности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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