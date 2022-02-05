Санкт-Петербургскому яхт-клубу придется ненадолго сменить место дислокации

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Причиной тому станет строительство еще одного здания «Лахта Центра».
Рядом со строительной площадкой для второго небоскреба «Лахта Центра» расположен яхт-клуб «Геркулес». Во время возведения огромного здания высотой 703 метра его придется передвинуть в другое место.
По сообщениям информированных лиц, на данный момент рассматриваются различные альтернативные варианты того, куда можно переместить яхт-клуб, чтобы он смог продолжить свою работу.
Главный инвестор «Геркулес» и одновременно его владелец «Газпром». И в дальнейшем, после окончания строительства второго здания «Лахта Центра», он будет возвращен на место и преобразован в международный парусный центр с местом для стоянки яхт. Также там продолжит работу детская спортивная парусная школа. При этом именно ей будет отдано предпочтение.
Куда именно временно переместят «Геркулес», пока не ясно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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