Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга пойдет на любые ограничения, если они помогут побороть омикрон

В городе быстро нарастает количество инфицированных, что требует принятия довольно непопулярных мер.

По словам Дмитрия Лисовца, руководителя комздрава Северной столицы, ведомство, коим он управляет, поддержит все ограничения и запреты, которые способны остановить новый штамм коронавируса. Однако, такие нововведения должны эффективно разобщать коллективы, а также уменьшить контакт вирусоносителей и здоровых людей.

Также Дмитрий Лисовец отметил, что несколько ближайших будущих недель могут стать очень непростыми, но совокупными усилиями можно остановить очередную волну коронавируса.

О серьезности положения говорит тот факт, что, по состоянию на 28 января амбулаторно проходят лечение больше, чем 160 000 людей, имеющих признаки ОРВИ. И это печальный рекорд, ведь даже в декабре 2020 года таковых насчитывалось только 150 000 человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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