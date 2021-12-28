«Это тихая пандемия: глава «Опеки» Маврин о деменции и новой экономике

Сегодня, 00:54

0

Image 16+
«Это тихая пандемия: глава «Опеки» Маврин о деменции и новой экономике
Алексей Маврин

Основатель федеральной сети по уходу за пожилыми людьми «Опека» Алексей Маврин рассказал об адаптации к атакам COVID, «тихой пандемии» деменции и инвестиционной привлекательности домов престарелых, пишет РБК.

Он говорит, что уходящий год был нелегким для пожилых граждан Санкт-Петербурга. Чувствовалось влияние пандемии, из-за которой в ноябре ввели обязательную вакцинацию, а также запрет на посещение общественных мест без ее наличия. Вместе с этим наблюдается постепенный спад панического состояния, связанного с коронавирусом. Пожилые люди уже меньше боятся, больше гуляют, общаются между собой. Ситуация в городе становится более стабильной, пенсионеры вакцинируются и заболеваемость падает, по сравнению с прошлым годом. Уход за пожилыми людьми обновляется, они все чаще обращаются за профессиональной помощью.

Изменение правил начисления денежных выплат в соответствии с 442-ФЗ в Санкт-Петербурге стало стрессовым фактором для рынка. Нововведения снизили компенсации по поставщикам, это, в свою очередь, привело к тому, что многие получатели услуг были вынуждены от них отказаться, а социальный бизнес оказался в проигрышной ситуации.

К концу года общая картина стала улучшаться. Бюджет субсидий для социального бизнеса был увеличен на 100 млн рублей на 2022 год. Для сравнения: 2.1 млрд рублей на 2021 год и 2.2 млрд рублей на 2022 год. Этот показатель должен привлечь частных операторов. Компании постепенно адаптируются к нововведениям и надеются, что никаких существенных изменений в законодательстве не будет. 

Еще одним важным вопросом для бизнеса является рост проверок качества предоставляемых услуг (в 2020 году их было 28, в 2021 выросло до 34). 

Согласно результатам ВОЗ, врачи выявляют одно заболевание деменцией каждые три секунды. В России этим недугом болеет более 1,5-1,8 млн человек. Это шестое место в мире. Согласно подсчетам ВОЗ, на планете насчитывается около 55 млн человек, страдающих этим заболеванием. Есть прогнозы, что к 2030 году их число может увеличиться до 78 млн, а к 2050 году – до 139 млн.

Болезнь деменции называют тихой пандемией, поскольку многие родственники пострадавших не обращаются за квалифицированной помощью, чтобы не афишировать ситуацию. Справиться самостоятельно с такой болезнью очень сложно, особенно на поздних стадиях. Для многих это становится стрессовой ситуацией, поскольку близкий человек меняется до неузнаваемости. В таких случаях необходим специальный уход, когнитивная терапия, психологическая и медицинская помощь.

К сожалению, ситуация в борьбе с деменцией не продвигается вперед, поскольку количество пожилых людей растет, также как и продолжительность жизни мужчин и женщин. Соответственно увеличивается риск развития деменции. 

Алексей Маврин отметил, что за последний год потребность населения в социальных услугах возросла, поскольку люди все чаще готовы обеспечивать качественный, профессиональный и полноценный уход для близких людей. 

Поскольку доверие к интернет-услугам выросло, это стимулировало многие сферы бизнеса. Пожилые люди все чаще пользуются возможностью делать заказы онлайн. 

Предполагается, что в 2022 году спрос на услуги для людей пожилого возраста будет увеличиваться. Также будут активно развиваться IT продукты. Например, запуск нового приложения «Умная сиделка» – это дистанционный анализ состояния здоровья одиноких пожилых людей. С помощью специальных датчиков обеспечивается незамедлительная помощь человеку, который оказался в непредвиденной ситуации (проникновение мошенника), а также дает возможность выявить многие болезни на ранней стадии и предотвратить их развитие. 

Алексей Маврин предположил, что в следующем году бизнес будет больше связан с IT, появятся новые онлайн-сервисы, а также искусственный интеллект участится в социальных сферах. Появится возможность получить максимум услуг прямо в смартфоне. Это способствует значительному повышению качества услуг, поскольку это упрощает контроль над взаимодействием клиента и оператора. И наконец, ожидается рост интереса инвесторов к сфере ухода за пожилыми людьми. Это одна из наиболее перспективных ниш в коммерческой недвижимости России. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Это тихая пандемия: глава «Опеки» Маврин о деменции и новой экономике

Сегодня, 00:54

Малый и средний бизнес не получил долгожданной поддержки Смольного

Вчера, 20:42

В Петербурге автобус «попал в ДТП» с театром

Вчера, 19:00

Предприниматели Санкт-Петербурга просят губернатора Александра Беглова об ограничении антиковидных мер

Вчера, 16:13

В Санкт-Петербурге на месте запланированного жилого дома построят спортивный центр с бассейном

28-12-2021, 22:49

Районы Санкт-Петербурга разделили на грязные и чистые

28-12-2021, 21:00

У одного из храмов Санкт-Петербурга кто-то разместил фигурку ангела, делающего селфи, прямо на дорожном знаке

28-12-2021, 18:14

Главе Фрунзенского района Петербурга разбили нос за сделанное замечание

28-12-2021, 16:14

Петербуржцы «под елкой» находят прорванные трубы и мусор

28-12-2021, 15:55

Приезжий из солнечной республики недолго радовался Петербургской щедрости

28-12-2021, 14:04

Неожиданный новогодний сюрприз – сотни туалетов по Санкт-Петербургу станут бесплатными

27-12-2021, 22:29

Знаменитости Петербурга призывают Беглова навести порядок с уборкой снега

27-12-2021, 15:13

Петербуржцам напомнили о возможности отсудить компенсацию за гололедную травму

27-12-2021, 12:27

В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой

27-12-2021, 11:54

Санкт-Петербургский полицейский сумел отобрать у преступника гранату, из которой тот успел выдернуть чеку

26-12-2021, 23:04

Прошедшей ночью в Санкт-Петербурге наблюдалась самая низкая температура за девятнадцатилетний период

26-12-2021, 20:34

На аппаратуре искусственного дыхания пребывают более трех сотен жителей Санкт-Петербурга

26-12-2021, 18:59

Лже-соцработницы обокрали пенсионерку из Петербурга на 600 тысяч

26-12-2021, 18:59

На проспекте Просвещения в Петербурге сотрудник ДПС ждал сапёров с гранатой, привязанной к руке изолентой

26-12-2021, 10:54

Санкт-Петербургский Клуб подводников затопило

25-12-2021, 22:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей

28-12-2021, 23:19

0

Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...

Подробнее

Деньги нашли. Выплата по 10 000 рублей каждому пенсионеру РФ с 1 января

27-12-2021, 23:49

0

Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...

Подробнее
Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Выплата 11 тыс. рублей всем пенсионерам в России: названа дата выдачи денег

Вчера, 16:44

0

Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного...

Подробнее
На карту Сбербанка зачислят по 16 тыс. рублей: кому 30 декабря поступит выплата

На карту Сбербанка зачислят по 16 тыс. рублей: кому 30 декабря поступит выплата

Вчера, 14:29

0

До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это пенсии за январь, уточнили...

Подробнее
Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

Иванова-Швец сообщила гражданам России неприятную новость про прибавку к пенсии в 2022 году

28-12-2021, 16:44

0

Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...

Подробнее
Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

27-12-2021, 15:59

0

Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

27-12-2021, 11:54

0

Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...

Подробнее
Добавки тестостерона для потенции повышают риск тромбообразования в два раза

Добавки тестостерона для потенции повышают риск тромбообразования в два раза

Вчера, 12:28

0

Ученые выяснили, что добавки на основе тестостерона повышают риск тромобообразования. Исследование провели сотрудники...

Подробнее
500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

500 рублей перечислят каждому: Сбербанк обрадовал россиян под Новый год

28-12-2021, 15:34

0

Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов. Начислят этот бонус всем, кто оформит...

Подробнее
В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой

В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой

27-12-2021, 11:54

0

По сообщению пресс-службы Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в половине второго ночи сотрудникам...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться