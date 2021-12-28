«Это тихая пандемия: глава «Опеки» Маврин о деменции и новой экономике

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Основатель федеральной сети по уходу за пожилыми людьми «Опека» Алексей Маврин рассказал об адаптации к атакам COVID, «тихой пандемии» деменции и инвестиционной привлекательности домов престарелых, пишет РБК.
Он говорит, что уходящий год был нелегким для пожилых граждан Санкт-Петербурга. Чувствовалось влияние пандемии, из-за которой в ноябре ввели обязательную вакцинацию, а также запрет на посещение общественных мест без ее наличия. Вместе с этим наблюдается постепенный спад панического состояния, связанного с коронавирусом. Пожилые люди уже меньше боятся, больше гуляют, общаются между собой. Ситуация в городе становится более стабильной, пенсионеры вакцинируются и заболеваемость падает, по сравнению с прошлым годом. Уход за пожилыми людьми обновляется, они все чаще обращаются за профессиональной помощью.
Изменение правил начисления денежных выплат в соответствии с 442-ФЗ в Санкт-Петербурге стало стрессовым фактором для рынка. Нововведения снизили компенсации по поставщикам, это, в свою очередь, привело к тому, что многие получатели услуг были вынуждены от них отказаться, а социальный бизнес оказался в проигрышной ситуации.
К концу года общая картина стала улучшаться. Бюджет субсидий для социального бизнеса был увеличен на 100 млн рублей на 2022 год. Для сравнения: 2.1 млрд рублей на 2021 год и 2.2 млрд рублей на 2022 год. Этот показатель должен привлечь частных операторов. Компании постепенно адаптируются к нововведениям и надеются, что никаких существенных изменений в законодательстве не будет.
Еще одним важным вопросом для бизнеса является рост проверок качества предоставляемых услуг (в 2020 году их было 28, в 2021 выросло до 34).
Согласно результатам ВОЗ, врачи выявляют одно заболевание деменцией каждые три секунды. В России этим недугом болеет более 1,5-1,8 млн человек. Это шестое место в мире. Согласно подсчетам ВОЗ, на планете насчитывается около 55 млн человек, страдающих этим заболеванием. Есть прогнозы, что к 2030 году их число может увеличиться до 78 млн, а к 2050 году – до 139 млн.
Болезнь деменции называют тихой пандемией, поскольку многие родственники пострадавших не обращаются за квалифицированной помощью, чтобы не афишировать ситуацию. Справиться самостоятельно с такой болезнью очень сложно, особенно на поздних стадиях. Для многих это становится стрессовой ситуацией, поскольку близкий человек меняется до неузнаваемости. В таких случаях необходим специальный уход, когнитивная терапия, психологическая и медицинская помощь.
К сожалению, ситуация в борьбе с деменцией не продвигается вперед, поскольку количество пожилых людей растет, также как и продолжительность жизни мужчин и женщин. Соответственно увеличивается риск развития деменции.
Алексей Маврин отметил, что за последний год потребность населения в социальных услугах возросла, поскольку люди все чаще готовы обеспечивать качественный, профессиональный и полноценный уход для близких людей.
Поскольку доверие к интернет-услугам выросло, это стимулировало многие сферы бизнеса. Пожилые люди все чаще пользуются возможностью делать заказы онлайн.
Предполагается, что в 2022 году спрос на услуги для людей пожилого возраста будет увеличиваться. Также будут активно развиваться IT продукты. Например, запуск нового приложения «Умная сиделка» – это дистанционный анализ состояния здоровья одиноких пожилых людей. С помощью специальных датчиков обеспечивается незамедлительная помощь человеку, который оказался в непредвиденной ситуации (проникновение мошенника), а также дает возможность выявить многие болезни на ранней стадии и предотвратить их развитие.
Алексей Маврин предположил, что в следующем году бизнес будет больше связан с IT, появятся новые онлайн-сервисы, а также искусственный интеллект участится в социальных сферах. Появится возможность получить максимум услуг прямо в смартфоне. Это способствует значительному повышению качества услуг, поскольку это упрощает контроль над взаимодействием клиента и оператора. И наконец, ожидается рост интереса инвесторов к сфере ухода за пожилыми людьми. Это одна из наиболее перспективных ниш в коммерческой недвижимости России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...Подробнее
Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного...Подробнее
До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это пенсии за январь, уточнили...Подробнее
Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...Подробнее
Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...Подробнее
Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...Подробнее
Ученые выяснили, что добавки на основе тестостерона повышают риск тромобообразования. Исследование провели сотрудники...Подробнее
Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов. Начислят этот бонус всем, кто оформит...Подробнее
По сообщению пресс-службы Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в половине второго ночи сотрудникам...Подробнее
Комментировать