«Это тихая пандемия: глава «Опеки» Маврин о деменции и новой экономике

Основатель федеральной сети по уходу за пожилыми людьми «Опека» Алексей Маврин рассказал об адаптации к атакам COVID, «тихой пандемии» деменции и инвестиционной привлекательности домов престарелых, пишет РБК.

Он говорит, что уходящий год был нелегким для пожилых граждан Санкт-Петербурга. Чувствовалось влияние пандемии, из-за которой в ноябре ввели обязательную вакцинацию, а также запрет на посещение общественных мест без ее наличия. Вместе с этим наблюдается постепенный спад панического состояния, связанного с коронавирусом. Пожилые люди уже меньше боятся, больше гуляют, общаются между собой. Ситуация в городе становится более стабильной, пенсионеры вакцинируются и заболеваемость падает, по сравнению с прошлым годом. Уход за пожилыми людьми обновляется, они все чаще обращаются за профессиональной помощью.

Изменение правил начисления денежных выплат в соответствии с 442-ФЗ в Санкт-Петербурге стало стрессовым фактором для рынка. Нововведения снизили компенсации по поставщикам, это, в свою очередь, привело к тому, что многие получатели услуг были вынуждены от них отказаться, а социальный бизнес оказался в проигрышной ситуации.

К концу года общая картина стала улучшаться. Бюджет субсидий для социального бизнеса был увеличен на 100 млн рублей на 2022 год. Для сравнения: 2.1 млрд рублей на 2021 год и 2.2 млрд рублей на 2022 год. Этот показатель должен привлечь частных операторов. Компании постепенно адаптируются к нововведениям и надеются, что никаких существенных изменений в законодательстве не будет.

Еще одним важным вопросом для бизнеса является рост проверок качества предоставляемых услуг (в 2020 году их было 28, в 2021 выросло до 34).

Согласно результатам ВОЗ, врачи выявляют одно заболевание деменцией каждые три секунды. В России этим недугом болеет более 1,5-1,8 млн человек. Это шестое место в мире. Согласно подсчетам ВОЗ, на планете насчитывается около 55 млн человек, страдающих этим заболеванием. Есть прогнозы, что к 2030 году их число может увеличиться до 78 млн, а к 2050 году – до 139 млн.

Болезнь деменции называют тихой пандемией, поскольку многие родственники пострадавших не обращаются за квалифицированной помощью, чтобы не афишировать ситуацию. Справиться самостоятельно с такой болезнью очень сложно, особенно на поздних стадиях. Для многих это становится стрессовой ситуацией, поскольку близкий человек меняется до неузнаваемости. В таких случаях необходим специальный уход, когнитивная терапия, психологическая и медицинская помощь.

К сожалению, ситуация в борьбе с деменцией не продвигается вперед, поскольку количество пожилых людей растет, также как и продолжительность жизни мужчин и женщин. Соответственно увеличивается риск развития деменции.

Алексей Маврин отметил, что за последний год потребность населения в социальных услугах возросла, поскольку люди все чаще готовы обеспечивать качественный, профессиональный и полноценный уход для близких людей.

Поскольку доверие к интернет-услугам выросло, это стимулировало многие сферы бизнеса. Пожилые люди все чаще пользуются возможностью делать заказы онлайн.

Предполагается, что в 2022 году спрос на услуги для людей пожилого возраста будет увеличиваться. Также будут активно развиваться IT продукты. Например, запуск нового приложения «Умная сиделка» – это дистанционный анализ состояния здоровья одиноких пожилых людей. С помощью специальных датчиков обеспечивается незамедлительная помощь человеку, который оказался в непредвиденной ситуации (проникновение мошенника), а также дает возможность выявить многие болезни на ранней стадии и предотвратить их развитие.

Алексей Маврин предположил, что в следующем году бизнес будет больше связан с IT, появятся новые онлайн-сервисы, а также искусственный интеллект участится в социальных сферах. Появится возможность получить максимум услуг прямо в смартфоне. Это способствует значительному повышению качества услуг, поскольку это упрощает контроль над взаимодействием клиента и оператора. И наконец, ожидается рост интереса инвесторов к сфере ухода за пожилыми людьми. Это одна из наиболее перспективных ниш в коммерческой недвижимости России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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