Утро субботы началось с ДТП и гололеда на дорогах Петербурга

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Серьезное снижение температуры ожидается в Петербурге в субботу, 4 декабря. Из-за этого в городе могут образоваться ледяные накаты.
В первые выходные зимы температура воздуха в Петербурге снизится до-16 градусов. В связи с сильным морозом немного подтаявший снег может замерзнуть, что приведет к образованию ледяных накатов. Это, в свою очередь, создаст условия для аварий.
Свое недовольство по поводу плохой уборки снега петербуржцы массово выражают в соцсетях. Они интересуются, «за что в Смольном так не любят людей». Несмотря на крайне неблагоприятный прогноз погоды, машины Комитета по благоустройству Смольного не спешат обрабатывать проезжие части специальными реагентами в спальных районах. При этом губернатор города Александр Беглов сложившуюся ситуацию не комментирует.
Игнорирование Смольным уборки снега в городе уже привело к большому количеству аварий и опасных ситуаций. К примеру, 30 ноября и 1 декабря на Московском шоссе произошел настоящий коллапс: из-за плохой расчистки трассы следовавшие в логистический центр фуры блокировали шоссе. Это привело к тому, что дорога «стояла» около двух дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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