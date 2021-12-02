Утро субботы началось с ДТП и гололеда на дорогах Петербурга

Серьезное снижение температуры ожидается в Петербурге в субботу, 4 декабря. Из-за этого в городе могут образоваться ледяные накаты.

В первые выходные зимы температура воздуха в Петербурге снизится до-16 градусов. В связи с сильным морозом немного подтаявший снег может замерзнуть, что приведет к образованию ледяных накатов. Это, в свою очередь, создаст условия для аварий.

Свое недовольство по поводу плохой уборки снега петербуржцы массово выражают в соцсетях. Они интересуются, «за что в Смольном так не любят людей». Несмотря на крайне неблагоприятный прогноз погоды, машины Комитета по благоустройству Смольного не спешат обрабатывать проезжие части специальными реагентами в спальных районах. При этом губернатор города Александр Беглов сложившуюся ситуацию не комментирует.

Игнорирование Смольным уборки снега в городе уже привело к большому количеству аварий и опасных ситуаций. К примеру, 30 ноября и 1 декабря на Московском шоссе произошел настоящий коллапс: из-за плохой расчистки трассы следовавшие в логистический центр фуры блокировали шоссе. Это привело к тому, что дорога «стояла» около двух дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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