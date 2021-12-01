В следующем году минимальная заработная плата для жителей Санкт-Петербурга составит 21 500 рублей

Сегодня, 22:24

0

Image 16+
В следующем году минимальная заработная плата для жителей Санкт-Петербурга составит 21 500 рублей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Такой размер выплат на 36,9% превышает минимальный размер оплаты труда по Российской Федерации.

МРОТ, принятый правительством России на 2022 год составляет 13 000 рублей и войдет в силу с 01.01.2022 года. Региональное Соглашение об именно таком размере минимальной зарплаты для петербуржцев было подписано на трехсторонней встрече между губернатором, президентом предпринимательского Союза Анатолием Турчаком и председателем объединенного профсоюза Владимиром Дербиным.

Как сообщил на пресс-конференции сам губернатор, прожиточный минимум для трудоспособных жителей Санкт-Петербурга составляет 13 571 рубль. Следовательно, региональный МРОТ превысит его на 37%.

Это стало возможным благодаря тому, что в 2021 году, по сравнению с 2020 годом удалось увеличить промышленное производство на 107,3%, предприятия города отгрузили за 9 месяцев текущего года своим заказчикам продукции на 1 998 000 000 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не поддержал иск внуков репрессированного ленинградца

Сегодня, 21:39

Участники флешмоба «Уехал в Комарово» намерены подтолкнуть Смольный к очистке города от снега

Сегодня, 19:56

Роспотребнадзор Петербурга не дал конкретики по поводу массового заболевания учеников школы №575

Вчера, 20:48

Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству

Вчера, 19:54

Коронавирус, дороги и отставка Беглова: Что петербуржцы пожелали городу на Новый год 

Вчера, 18:02

Утром 2 декабря пробка на Московском шоссе сохранилась

Вчера, 10:54

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы дали добро на приватизацию ГУП «ТЭК»

Вчера, 09:19

«Метрострой» задержал своим труженикам заработную плату

Вчера, 00:04

Петербургские дорожники кладут асфальт на свежевыпавший снег

1-12-2021, 16:04

В соцсетях петербуржцам предложили забирать снег с улиц домой

1-12-2021, 14:19

Десятибалльные пробки фиксируются на дорогах Петербурга утром 1 декабря

1-12-2021, 08:50

За одни только сутки коммунальные службы вывезли с петербургских улиц больше 7 700 метров кубических снега

30-11-2021, 23:54

Новогодняя ночь на Дворцовой площади, скорее всего, пройдет без массовых мероприятий

30-11-2021, 23:49

Пенсионеры в Петербурге получат компенсационные выплаты за вакцинацию

30-11-2021, 23:49

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме

30-11-2021, 12:09

Смольный не смог справиться с последствиями ночной метели

30-11-2021, 08:36

Стало известно, когда на Конюшенной площади в Петербурге заработает каток

29-11-2021, 23:29

Посещение Эрмитажа сделали бесплатным для детей и подростков младше 14 лет

29-11-2021, 23:29

Циклон «Бенедикт» спровоцировал мощный снегопад в Петербурге

29-11-2021, 20:54

Сотни миллионов долгов по зарплате стали причиной выхода рабочих «Метростроя» к Смольному

29-11-2021, 14:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству

Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству

Вчера, 19:54

0

Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и...

Подробнее
Разведка ВСУ раскрыла правду о «нападении» России, о которой боится говорить официально

Разведка ВСУ раскрыла правду о «нападении» России, о которой боится говорить официально

Вчера, 18:24

0

В ноябре ведущие мировые СМИ неожиданно сообщили о том, что Россия якобы стягивает войска к границе, готовясь к...

Подробнее
Американский полковник оценили готовность США к войне с Россией

Американский полковник оценили готовность США к войне с Россией

1-12-2021, 19:34

0

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, занимавший пост старшего советника главы Пентагона в...

Подробнее
«Метрострой» задержал своим труженикам заработную плату

«Метрострой» задержал своим труженикам заработную плату

Вчера, 00:04

0

Руководство компании обязуется погасить эти долги к Новому году, получив необходимую сумму в качестве аванса от...

Подробнее
«Как жителей РФ обманывают на пунктах вакцинации»: профессор Редько рассказал, что «утаивают врачи»

«Как жителей РФ обманывают на пунктах вакцинации»: профессор Редько рассказал, что «утаивают врачи»

1-12-2021, 14:39

0

Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько прокомментировал опасения россиян, что от них утаивают важную...

Подробнее
Сивков предупредил Вашингтон о грозном ответе Москвы в случае размещения ядерных ракет в Польше

Сивков предупредил Вашингтон о грозном ответе Москвы в случае размещения ядерных ракет в Польше

1-12-2021, 17:29

0

На территории Польши может появиться американское ядерное оружие, о чем недавно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы дали добро на приватизацию ГУП «ТЭК»

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы дали добро на приватизацию ГУП «ТЭК»

Вчера, 09:19

0

Законопроект, позволяющий передать предприятие в частные руки, был одобрен в первом чтении. Народные избранники...

Подробнее
Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ не одобрила вакцину «Спутник V»

Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ не одобрила вакцину «Спутник V»

Вчера, 21:44

0

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев утверждает, что одобрению «Спутника V» ВОЗ мешают исключительно бюрократические препятствия....

Подробнее
РБК: в правительстве назвали проблемы регионов РФ, которые необходимо решить до 2024 года

РБК: в правительстве назвали проблемы регионов РФ, которые необходимо решить до 2024 года

1-12-2021, 19:44

0

Вице-премьеры, за которыми глава правительства Михаил Мишустин с лета нынешнего года закрепил федеральные округа,...

Подробнее
Депутат Госдумы Куринный заявил о провале пенсионной реформы

Депутат Госдумы Куринный заявил о провале пенсионной реформы

Вчера, 19:44

0

Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный сделал вывод, что от пенсионной реформы был только кратковременный эффект, которого...

Подробнее