В следующем году минимальная заработная плата для жителей Санкт-Петербурга составит 21 500 рублей

Такой размер выплат на 36,9% превышает минимальный размер оплаты труда по Российской Федерации.

МРОТ, принятый правительством России на 2022 год составляет 13 000 рублей и войдет в силу с 01.01.2022 года. Региональное Соглашение об именно таком размере минимальной зарплаты для петербуржцев было подписано на трехсторонней встрече между губернатором, президентом предпринимательского Союза Анатолием Турчаком и председателем объединенного профсоюза Владимиром Дербиным.

Как сообщил на пресс-конференции сам губернатор, прожиточный минимум для трудоспособных жителей Санкт-Петербурга составляет 13 571 рубль. Следовательно, региональный МРОТ превысит его на 37%.

Это стало возможным благодаря тому, что в 2021 году, по сравнению с 2020 годом удалось увеличить промышленное производство на 107,3%, предприятия города отгрузили за 9 месяцев текущего года своим заказчикам продукции на 1 998 000 000 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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