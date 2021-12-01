Участники флешмоба «Уехал в Комарово» намерены подтолкнуть Смольный к очистке города от снега

Петербуржцы проводят флешмоб «Уехал в Комарово», посвященный одной из главных проблем города – некачественной уборке снега.

Жители Северной столицы позируют в TikTok со снегоуборочным инвентарем под известную советскую песню Игоря Скляра «Комарово». Ролики сопровождаются хештегами #снегопад #уберироднойгород и нацелены на привлечение внимания Смольного к актуальной проблеме.

Легендарный поселок Комарово находится в Курортном районе Петербурга. Именно там отдыхают и живут многие известные артисты, бизнесмены и чиновники. Кроме того, там находится резиденция губернатора Александра Беглова.

Строчку из песни накануне процитировал бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя «Комсомольской правде» ситуацию со снегопадами в Северной столице.

«Сегодня 2 декабря, и на ум приходит петербургская классика – «на недельку до второго я уеду в Комарово». А значит, с 3 декабря, могу с уверенностью сказать, город будет вылизан как у кота миска», - приводит слова бизнесмена пресс-служба.

Однако 3 декабря участникам акции пришлось убирать снег самостоятельно. Вероятно, они полагают, что губернатору пора возвращаться с «каникул» и заняться ликвидацией накопившихся осадков.

Напомним, активисты движения «Маяк» накануне спросили у петербуржцев, чего бы они пожелали своему городу на Новый год. Многие жители вспомнили о наболевших проблемах Петербурга, а также попросили нового губернатора.