Участники флешмоба «Уехал в Комарово» намерены подтолкнуть Смольный к очистке города от снега

Сегодня, 19:56

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Участники флешмоба «Уехал в Комарово» намерены подтолкнуть Смольный к очистке города от снега
Фото: tiktok.com/@uehal_v_komarovo

Петербуржцы проводят флешмоб «Уехал в Комарово», посвященный одной из главных проблем города – некачественной уборке снега.

Жители Северной столицы позируют в TikTok со снегоуборочным инвентарем под известную советскую песню Игоря Скляра «Комарово». Ролики сопровождаются хештегами #снегопад #уберироднойгород и нацелены на привлечение внимания Смольного к актуальной проблеме.

Легендарный поселок Комарово находится в Курортном районе Петербурга. Именно там отдыхают и живут многие известные артисты, бизнесмены и чиновники. Кроме того, там находится резиденция губернатора Александра Беглова.

Фото: www.tiktok.com/@uehal_v_komarovo/ 

Строчку из песни накануне процитировал бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя «Комсомольской правде» ситуацию со снегопадами в Северной столице.

«Сегодня 2 декабря, и на ум приходит петербургская классика – «на недельку до второго я уеду в Комарово». А значит, с 3 декабря, могу с уверенностью сказать, город будет вылизан как у кота миска», - приводит слова бизнесмена пресс-служба.

Однако 3 декабря участникам акции пришлось убирать снег самостоятельно. Вероятно, они полагают, что губернатору пора возвращаться с «каникул» и заняться ликвидацией накопившихся осадков.

Напомним, активисты движения «Маяк» накануне спросили у петербуржцев, чего бы они пожелали своему городу на Новый год. Многие жители вспомнили о наболевших проблемах Петербурга, а также попросили нового губернатора.

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