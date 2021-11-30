Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству

Сегодня, 19:54

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Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и Правобережного округов Петербурга. Ксения Лаврова и Федор Грудин подали иск к комитету имущественных отношений и «Агентству по развитию имущественного комплекса Петербурга».

Содержание Конюшенного ведомства обходится казне Петербурга в миллиарды рублей. Из-за постепенного разрушения памятника архитектуры, депутаты обратились в Петроградский районный суд.

«Пока город продолжает искать инвестора на этот объект, на его «консервацию» и содержание потрачено более четырех миллиардов рублей», — приводит слова депутатов «Коммерсантъ».

Народные избранники хотят добиться восстановительных работ на объекте. К их осуществлению планируется привлечь КИО и «Агентство по развитию имущественного комплекса».

В иске также указаны губернатор Петербурга Александр Беглов, Смольный, КГИОП и МТУ «Росимущества». Они выступят в качестве третьих лиц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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