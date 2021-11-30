Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству

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Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и Правобережного округов Петербурга. Ксения Лаврова и Федор Грудин подали иск к комитету имущественных отношений и «Агентству по развитию имущественного комплекса Петербурга».
Содержание Конюшенного ведомства обходится казне Петербурга в миллиарды рублей. Из-за постепенного разрушения памятника архитектуры, депутаты обратились в Петроградский районный суд.
Народные избранники хотят добиться восстановительных работ на объекте. К их осуществлению планируется привлечь КИО и «Агентство по развитию имущественного комплекса».
В иске также указаны губернатор Петербурга Александр Беглов, Смольный, КГИОП и МТУ «Росимущества». Они выступят в качестве третьих лиц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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