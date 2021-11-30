Коронавирус, дороги и отставка Беглова: Что петербуржцы пожелали городу на Новый год 

Общественно-политическое движение из Санкт-Петербурга «Маяк» провело опрос среди жителей Северной Столицы.

На прошлой неделе на улицах Санкт-Петербурга люди в костюмах Деда Мороза проводили опрос среди мирных жителей. Их интересовало, что те хотели бы пожелать городу на Новый год. Результаты акции опубликовала на своей странице активистка Дарья Хейкинен.

На первом и втором месте оказался коронавирус и связанные с ним ограничения. Большинство голосов опрошенных были за отмену системы QR-кодов. На третьем месте оказалась личность губернатора Александра Беглова. Петербуржцы посчитали, что его отставка станет отличным подарком городу.

«Как оказалось, жители города недовольны многим – среди прочих проблем они также упоминают губернатора Беглова. Всего удалось опросить больше тысячи петербуржцев в разных районах города», – прокомментировала Хейкинен.

Дальше по списку Санкт-Петербургу пожелали обновления дорог, строительства новых станций метро и снижения цен на общественный транспорт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700