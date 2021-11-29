Новогодняя ночь на Дворцовой площади, скорее всего, пройдет без массовых мероприятий

Вчера, 23:49

0

Image 16+
Новогодняя ночь на Дворцовой площади, скорее всего, пройдет без массовых мероприятий
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Городское правительство приняло такое непопулярное решение по причине наличия противоэпидемических ограничений. Это, конечно, печально, ведь были годы, когда Дворцовая площадь собирала до 1 500 000 жителей города и гостей Северной столицы.

Врио руководителя петербургского комитета культуры Федор Болтин сообщил жителям города о том, что в Новогоднюю ночь работа городского транспорта будет проходить в режиме обычного выходного. Его комитет не обращался к транспортному комитету с заявкой на круглосуточную работу и увеличение количества общественного транспорта, поскольку, из-за пандемии большого количества массовых мероприятий не запланировано.

А Борис Пиотровский, вице-губернатор, отметил, что в этом году большая часть расходов направлена на декоративное оформление города, а не на финансирование мероприятий. Основная задумка очередного Нового года, проходящего в условиях карантина, направлена на то, чтобы в каждом районе было сделано красивое праздничное оформление, чтобы жители праздновали по месту, а не устремлялись все в центр города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

За одни только сутки коммунальные службы вывезли с петербургских улиц больше 7 700 метров кубических снега

Вчера, 23:54

Новогодняя ночь на Дворцовой площади, скорее всего, пройдет без массовых мероприятий

Вчера, 23:49

Пенсионеры в Петербурге получат компенсационные выплаты за вакцинацию

Вчера, 23:49

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме

Вчера, 12:09

Смольный не смог справиться с последствиями ночной метели

Вчера, 08:36

Стало известно, когда на Конюшенной площади в Петербурге заработает каток

29-11-2021, 23:29

Посещение Эрмитажа сделали бесплатным для детей и подростков младше 14 лет

29-11-2021, 23:29

Циклон «Бенедикт» спровоцировал мощный снегопад в Петербурге

29-11-2021, 20:54

Сотни миллионов долгов по зарплате стали причиной выхода рабочих «Метростроя» к Смольному

29-11-2021, 14:29

В Санкт-Петербурге начала работу выставка под эгидой «Союзмультфильма»

29-11-2021, 13:04

Жильцы одного из домов, расположенных на Большеохтинском проспекте дождались капитального ремонта

29-11-2021, 12:59

В обращении к Урганту петербургский тиктокер Ларсаев предложил телеведущему занять место Беглова

28-11-2021, 17:44

В Петербурге коммунальщики без причины лишили газоснабжения многодетную семью

28-11-2021, 17:14

Врач Дарьина утверждает, что в ближайшие дни заболеваемость Ковид-19 в Петербурге пойдет на спад

28-11-2021, 15:59

Правительственные СМИ Петербургане пишут об отсутствии снегоуборочной техники

28-11-2021, 15:04

По решению Куйбышевского районного суда под стражу был отправлен известный бизнесмен Александр Ебралидзе

27-11-2021, 20:59

Проваливающиеся полы, вмятины, антисанитария: как выглядит больница им. Филатова после "капремонта" Беглова

27-11-2021, 19:44

Усилий Смольного по развертыванию пунктов вакцинации в Санкт-Петербурге может оказаться недостаточно

27-11-2021, 16:29

Доктор Курпатов сыплет новыми обвинениями в адрес своего бывшего помощника

27-11-2021, 15:09

Центр Петербурга получит более пяти тысяч новых парковочных мест

27-11-2021, 14:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме

Вчера, 12:09

0

На Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Он вновь показал, что Смольный не справляется со снежной стихией. Одна из...

Подробнее
Врачи и предприниматели Марий Эл высказали мнение о введении QR-кодов

Врачи и предприниматели Марий Эл высказали мнение о введении QR-кодов

28-11-2021, 17:14

0

С 23 ноября в Марий Эл действуют новые антиковидные правила. Отныне в общественных местах при входе требуют QR-код или...

Подробнее
Циклон «Бенедикт» спровоцировал мощный снегопад в Петербурге

Циклон «Бенедикт» спровоцировал мощный снегопад в Петербурге

29-11-2021, 20:54

0

Мощный снегопад обрушился на Санкт-Петербург под влиянием циклона «Бенедикт». Сильные осадки ожидаются также в ночь на...

Подробнее
Профессор Павел Воробьев объяснил, почему закон о QR-кодах не примут

Профессор Павел Воробьев объяснил, почему закон о QR-кодах не примут

28-11-2021, 10:24

0

В России идут жаркие обсуждения возможности введения QR-кодов, что предусмотрено правками, разработанными к...

Подробнее
Посетившая «красную зону» противница вакцинации заявила, что там лежат актеры

Посетившая «красную зону» противница вакцинации заявила, что там лежат актеры

28-11-2021, 15:59

0

На одной из страниц противников вакцинации в Instagram появился пост, в котором описаны впечатления женщины, посетившей...

Подробнее
Норвежский телеканал: «Третья мировая война стучится в европейские двери»

Норвежский телеканал: «Третья мировая война стучится в европейские двери»

29-11-2021, 12:04

0

На Западе продолжают говорить о том, что вскоре может начаться Третья мировая война. Снова эту тему поднял на канале...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Тысячи людей заявили о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19

Тысячи людей заявили о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19

28-11-2021, 22:09

0

Эпидемиологи сообщили о массовых обращениях граждан с жалобами на тяжелые патологии, образовавшиеся после вакцинации от...

Подробнее
Врач Соловьев: QR-код не гарантирует, что коронавируса нет

Врач Соловьев: QR-код не гарантирует, что коронавируса нет

28-11-2021, 12:19

0

QR-код, являющийся пропуском на различные мероприятия, не гарантирует, что вирус там не распространяется. Поэтому...

Подробнее
В Минздраве России отказались считать коронавирус COVID-19 сезонным заболеванием

В Минздраве России отказались считать коронавирус COVID-19 сезонным заболеванием

28-11-2021, 05:54

0

Какая аналогия между всплесками инфицирования вирусом SARS-CoV-2, и сезонностью, учёные до сих пор не знают. Чтобы это...

Подробнее
Жителям в России с небольшими доходами готовят новую денежную выплату

Жителям в России с небольшими доходами готовят новую денежную выплату

Вчера, 00:34

0

Граждане, получающие минимальный доход или находящиеся за чертой бедности, могут рассчитывать на новое денежное пособие...

Подробнее