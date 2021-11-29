Новогодняя ночь на Дворцовой площади, скорее всего, пройдет без массовых мероприятий

Городское правительство приняло такое непопулярное решение по причине наличия противоэпидемических ограничений. Это, конечно, печально, ведь были годы, когда Дворцовая площадь собирала до 1 500 000 жителей города и гостей Северной столицы.

Врио руководителя петербургского комитета культуры Федор Болтин сообщил жителям города о том, что в Новогоднюю ночь работа городского транспорта будет проходить в режиме обычного выходного. Его комитет не обращался к транспортному комитету с заявкой на круглосуточную работу и увеличение количества общественного транспорта, поскольку, из-за пандемии большого количества массовых мероприятий не запланировано.

А Борис Пиотровский, вице-губернатор, отметил, что в этом году большая часть расходов направлена на декоративное оформление города, а не на финансирование мероприятий. Основная задумка очередного Нового года, проходящего в условиях карантина, направлена на то, чтобы в каждом районе было сделано красивое праздничное оформление, чтобы жители праздновали по месту, а не устремлялись все в центр города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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