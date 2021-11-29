Новогодняя ночь на Дворцовой площади, скорее всего, пройдет без массовых мероприятий

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Городское правительство приняло такое непопулярное решение по причине наличия противоэпидемических ограничений. Это, конечно, печально, ведь были годы, когда Дворцовая площадь собирала до 1 500 000 жителей города и гостей Северной столицы.
Врио руководителя петербургского комитета культуры Федор Болтин сообщил жителям города о том, что в Новогоднюю ночь работа городского транспорта будет проходить в режиме обычного выходного. Его комитет не обращался к транспортному комитету с заявкой на круглосуточную работу и увеличение количества общественного транспорта, поскольку, из-за пандемии большого количества массовых мероприятий не запланировано.
А Борис Пиотровский, вице-губернатор, отметил, что в этом году большая часть расходов направлена на декоративное оформление города, а не на финансирование мероприятий. Основная задумка очередного Нового года, проходящего в условиях карантина, направлена на то, чтобы в каждом районе было сделано красивое праздничное оформление, чтобы жители праздновали по месту, а не устремлялись все в центр города.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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