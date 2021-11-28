Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме

На Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Он вновь показал, что Смольный не справляется со снежной стихией. Одна из причин - нехватка специальной техники. Обильный снегопад начался вечером 29 декабря, продолжался всю ночь и утро 30 ноября. Синоптики прогнозировали нежный покров высотой до 15-20 сантиметров. За минувшую ночь в Петербурге уже выпала треть месячной нормы осадков – таковы предварительные данные.

Вопреки метеопрогнозам городские службы не смогли справиться со снегопадом. Для нормального функционирования городской среды и борьбы с пробками необходимо вывезти порядка 10 тыс. кубометров снега, однако за ночь и утро было убрано лишь около 3,5 тысячи кубов.

По информации на 8:00 в разных районах Петербурга в совокупности уборкой занималось 336 машин, что явно недостаточно для оперативной работы. Как следует из открытых источников и публичных заявлений председателя комитета по благоустройству Сергея Малинина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, к предстоящей зиме было подготовлено 2,2 тысячи спецмашин. По другой информации это количество не превышает 1,7 тысячи.

При этом еще в 2019 году в Смольном заявляли, что в условиях обильных снегопадов город нуждается в 3,5 тысячах единиц спецтехники. Но никаких усилий, чтобы обеспечить ей Петербург, по всей видимости, предпринято не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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