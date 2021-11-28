Посещение Эрмитажа сделали бесплатным для детей и подростков младше 14 лет

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Остальные граждане, имеющие различные льготы, тоже смогут приобщиться к культурному наследию на безвозмездной основе, но только единожды в месяц каждый третий четверг.
Генеральный директор Эрмитажа, Пиотровский, сообщил, что музей вернется к доковидному формату работы, однако, касательно лишь льготных категорий граждан. Он сказал, что с первого дня зимы ежедневно музей смогут посетить, причем совершенно бесплатно дети и подростки младше 14 лет, дети с инвалидностью вместе с сопровождающим, а также инвалиды, относящиеся к первой и второй группе без ограничения по возрасту.
Кроме того, ежемесячно, в третий четверг, в Эрмитаж можно будет бесплатно попасть пенсионерам, членам многодетных семей, студентам, труженикам других музеев, военным и прочим льготным категориям.
Интересно, что по наблюдениям сотрудников в льготный день отмечается самая низкая посещаемость.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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