Посещение Эрмитажа сделали бесплатным для детей и подростков младше 14 лет

Вчера, 23:29

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Посещение Эрмитажа сделали бесплатным для детей и подростков младше 14 лет
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Остальные граждане, имеющие различные льготы, тоже смогут приобщиться к культурному наследию на безвозмездной основе, но только единожды в месяц каждый третий четверг.

Генеральный директор Эрмитажа, Пиотровский, сообщил, что музей вернется к доковидному формату работы, однако, касательно лишь льготных категорий граждан. Он сказал, что с первого дня зимы ежедневно музей смогут посетить, причем совершенно бесплатно дети и подростки младше 14 лет, дети с инвалидностью вместе с сопровождающим, а также инвалиды, относящиеся к первой и второй группе без ограничения по возрасту.

Кроме того, ежемесячно, в третий четверг, в Эрмитаж можно будет бесплатно попасть пенсионерам, членам многодетных семей, студентам, труженикам других музеев, военным и прочим льготным категориям.

Интересно, что по наблюдениям сотрудников в льготный день отмечается самая низкая посещаемость.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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