Циклон «Бенедикт» спровоцировал мощный снегопад в Петербурге

Мощный снегопад обрушился на Санкт-Петербург под влиянием циклона «Бенедикт». Сильные осадки ожидаются также в ночь на вторник, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура в городе на Неве опустилась до шести градусов ниже нуля, а атмосферное давление упало до 748,9 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы. На данный момент скорость ветра составляет семь метров в секунду, но в ближайшее время ожидается усиление до десяти метров в секунду. Осадки в Петербурге будут настолько обильны, что к началу зимы в Петербурге установится снежный покров до 15-20 см. Леус также предрек мощные снегопады в ночь на 30 ноября.

Коммунальные службы Северной столицы с первых снегопадов демонстрируют низкое качество уборки улиц. СМИ предполагают, что это связано с недостаточной подготовкой к зимнему сезону со стороны Смольного, том числе недостатком техники и дворников. Дефицит работников признал вице-губернатор Анатолий Повелий. Он продвигает идею дворник-шеринга, которая пока не нашла отклика среди жителей.

О нехватке техники для уборки снега в Петербурге ранее сообщали СМИ. Согласно данным, город нуждается в 3500 единицах, но располагает только 1700 машинами. Однако это не помешало губернатору Александру Беглову подарить две снегоплавильные машины Красноярску.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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