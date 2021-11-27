Сотни миллионов долгов по зарплате стали причиной выхода рабочих «Метростроя» к Смольному

Работники «Метростроя Северной Столицы» вышли на митинг перед администрацией города. Митингующие говорят, бывший наниматель – обанкротившийся «Метрострой», оставил их без выплат зарплат, отпускных и премиальных. Некоторым из них предприятие должно до 300 тысяч рублей.

Людей взял на работу преемник «Метростроя» МССС, но помочь вернуть коллективу долги предшественника новый работодатель не планирует. Работникам предложили разобраться с ситуацией самостоятельно.

«Сказали, сами разбирайтесь, как хотите, как щенят кинули, и все», – говорит один из сотрудников.

В 2019 году сложилась похожая ситуация – «Метрострой» перестал платить зарплату работникам СМУ №13, из-за чего некоторые не могли даже оплатить проезд.

Митингующие хотят, чтобы администрация Петербурга помогла погасить задолженность перед 3700 сотрудниками. Ранее администрация Александра Беглова обещала плавный переход сотрудников в «Метрострой Северной Столицы», но не смола его обеспечить. Сотрудники компании ожидают выплат за сентябрь, половину октября и отпускные. Федеральные чиновники и Беглов обращения работников проигнорировали.

Узнав о митинге, руководители МССС пытались лично отговорить сотрудников от акции. Однако, по словам участников тех встреч, что-либо делать для решения проблемы компания не планировала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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