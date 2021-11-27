Жильцы одного из домов, расположенных на Большеохтинском проспекте дождались капитального ремонта

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Капремонт их жилища внесен в планы на следующий, 2022 год. Люди надеются, что ничто не помешает городской администрации претворить эти планы в жизнь.
Жилой дом был сдан в эксплуатацию более полстолетия тому назад, в далеком 1970-ом году. С тех пор здание обветшало и нуждается в проведении капитального ремонта. Местами с фасада начинает отслаиваться плитка, которая рано или поздно может начать сыпаться на головы прохожих и припаркованные автомобили. Металлические конструкции на балконах покрывает коррозия.
Управляющий зданием жилищно-строительный кооператив провел работы, которые помогли спасти ситуацию и на некоторое время отложить капремонт: снял отслаивающуюся плитку, укрепил некоторые фрагменты фасада.
Администрация города, в которую обратились жильцы, пообещала заняться капитальным ремонтом дома №12А на Большеохтинском в 2022 году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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