В обращении к Урганту петербургский тиктокер Ларсаев предложил телеведущему занять место Беглова

Петербургский блогер Виктор Ларсаев обратился к телеведущему Ивану Урганту. Тиктокер обратил внимание на подготовку Смольного к зиме и отметил, что популярному телеведущему стоит занять кресло губернатора Александра Беглова.

Ларсаев считает, что городские власти не справятся с предстоящей уборкой улиц от снега и наледи. Вместо того, чтобы решать проблемы города, Беглов только проводит многочисленные встречи и мероприятия. Петербуржцам придется самостоятельно очищать дороги и тротуары, отметил блогер.

Ларсаев уверен, что Петербургу нужен губернатор, который здесь вырос и не понаслышке знает об уборке гигантских сугробов. Беглов вряд ли мог научиться этому в родном городе Баку, где зимой достаточно теплая погода.

Тиктокер напомнил и о других проблемах в Петербурге. Так, он рассказал о борьбе Смольного с наледью за счет солевых реагентов. Петербуржцы регулярно критиковали эту идею, так как из-за соли портится обувь и автомобили. Еще в Петербурге большие проблемы со строительством метрополитена, о чем также напомнил Ларсаев.

«Дорогой Иван Андреевич, перефразируя слова наших многоуважаемых предков о том, что город богат музеями и барами, а порядка в нем нет, как вам идея, чтобы приходить и губернаторствовать у нас здесь, в Северной столице? <…> В конце концов, вы приобрели большой опыт, вы долго работали в городе, где умеют строить метро. Поэтому возвращайтесь, может быть, к нам? В конце концов, напомню непоколебимые, незыблемые слова: Иван Андреевич, времени на раскачку нет, и мы с вами оба это прекрасно понимаем. Возвращайтесь к нам, в Санкт-Петербург!» - считает тиктокер.

Недавно Ургант в ходе своей передачи обратил внимание на проект Смольного «дворник-шеринг», в рамках которого петербуржцы будут самостоятельно чистить улицы от снега за 1 тысячу рублей в день. Рассказав о проекте, телеведущий задался вопросом – действительно ли городские власти закупили снегоуборочную технику.

«Шеринг-шеринг дворник, раскидай снежинки, получи за это – тысячу рублей. Шеринг-шеринг-дворник: тысячи мне мало, я в таких сугробах отморозил пах», - пошутил Ургант.

Также телеведущий оценил навыки игры Беглова на барабанах, которые тот продемонстрировал на открытии в прошлом году образовательного учреждения в Василеостровском районе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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