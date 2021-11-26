Врач Дарьина утверждает, что в ближайшие дни заболеваемость Ковид-19 в Петербурге пойдет на спад

Санкт-Петербург приближается к пороговому значению коллективного иммунитета в 80% населения.

Всего в Северной столице вакцинированы 2 500 000 ее жителей. Этого недостаточно для 80% показателя, но, если к этому количеству добавить всех переболевших в течение тех нескольких месяцев, на протяжении которых у человека сохраняется иммунитет, то 80% как раз и набегает. Однако, этот показатель очень нестойкий, потому что, во-первых, продолжительность сохранения в крови антител у разных людей сильно отличается, а, во-вторых, ежедневно кто-то теряет иммунную защиту.

Эти 80%, пусть и нестойкие, позволяют прогнозировать постепенный спад заболеваемости коронавирусом.

По информации, предоставленной главным внештатным эпидемиологом Санкт-Петербурга Марией Дарьиной, в городе проживает 4 300 000 взрослых жителей, и цифра в 2 500 000 вакцинированных это 57%.

А вот полная победа над коронавирусом, когда вспышки исчезнут вовсе и будут отмечаться лишь единичные заболевания, может быть достигнута лишь при вакцинации более 95% жителей города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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