Врач Дарьина утверждает, что в ближайшие дни заболеваемость Ковид-19 в Петербурге пойдет на спад

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Санкт-Петербург приближается к пороговому значению коллективного иммунитета в 80% населения.
Всего в Северной столице вакцинированы 2 500 000 ее жителей. Этого недостаточно для 80% показателя, но, если к этому количеству добавить всех переболевших в течение тех нескольких месяцев, на протяжении которых у человека сохраняется иммунитет, то 80% как раз и набегает. Однако, этот показатель очень нестойкий, потому что, во-первых, продолжительность сохранения в крови антител у разных людей сильно отличается, а, во-вторых, ежедневно кто-то теряет иммунную защиту.
Эти 80%, пусть и нестойкие, позволяют прогнозировать постепенный спад заболеваемости коронавирусом.
По информации, предоставленной главным внештатным эпидемиологом Санкт-Петербурга Марией Дарьиной, в городе проживает 4 300 000 взрослых жителей, и цифра в 2 500 000 вакцинированных это 57%.
А вот полная победа над коронавирусом, когда вспышки исчезнут вовсе и будут отмечаться лишь единичные заболевания, может быть достигнута лишь при вакцинации более 95% жителей города.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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