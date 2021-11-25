Усилий Смольного по развертыванию пунктов вакцинации в Санкт-Петербурге может оказаться недостаточно

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Количества пунктов вакцинации в Северной столице может оказаться недостаточно в случае резкого увеличения желающих привиться. Такое заявление администрации губернатора Александра Беглова выглядит слабой попыткой сформировать позитивную повестку, чтобы перебить недовольство петербуржцев непоследовательной ковид-политикой властей.
Только за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа скончались 64 петербуржца. При этом недавно Смольный заявил о том, что за счет введения нерабочей недели в период с 30 октября по 7 ноября властям «удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса». Информация появилась на портале «ЗАКС.РУ».
«Ключевые индикаторы свидетельствуют о том, что нам удается преодолеть негативные тенденции. За период нерабочих дней Петербург добился качественных результатов. Мы сумели выйти на новое плато», - прокомментировал состояние эпидемиологической обстановки в городе губернатор Александр Беглов.
Несмотря на необоснованный позитивный настрой губернатора Петербурга, ситуация с заболеваемостью COVID-19 во второй столице все еще остается сложной. Более того, сейчас далеко не все могут своевременно поставить прививки. Горожане неоднократно жаловались на плохую организациюпроцедуры, а также нехватку препаратов, таких как «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».
Также уже не раз в Санкт-Петербурге фиксировали длинные очереди в прививочных пунктах. Примечательно, что подобные скопления людей, когда далеко не все соблюдают социальную дистанцию и не используют защитные маски, является одной из причин всплесков заболеваемости коронавирусом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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