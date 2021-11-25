Доктор Курпатов сыплет новыми обвинениями в адрес своего бывшего помощника

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Он утверждает, что Иевский незаконно завладел его собственностью, денежными средствами, прослушивал его личные разговоры, следил за ним и грубо шантажировал
Известного писателя и психолога из Санкт-Петербурга, Андрея Курпатова, по его собственным словам, сильно утомили журналисты со своими бесконечными вопросами по поводу возникших разногласий между ним и его помощником. Теперь он решил продолжить общение с прессой через свою Фейсбук-страницу.
Курпатов утверждает, что Иевский по отношению к нему проворачивает типичный рейдерский захват его компании, не пренебрегая при этом такими средствами воздействия, как мошенничество, воровство, злоупотребление доверием, слежкой, прослушкой и шантажом.
Сам же Иевский утверждает, что все те вещи, в присвоении которых его обвиняет его руководитель и, судя по всему, партнер, были ему подарены за определенного рода услуги. А, как только между ними произошла любовная сцена с ссорой, ревнивец решил испортить жизнь своему уже бывшему любовнику и написать на него заявление в правоохранительные органы.
Если Иевскому удастся это доказать, то уже сам Курпатов отправится в СИЗО за дачу заведомо ложных показаний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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