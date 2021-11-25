Центр Петербурга получит более пяти тысяч новых парковочных мест

К Новому году в центральной части Санкт-Петербурга заработают новые площади на платных паркингах под 5 600 мест.

Для их обслуживания будут установлены 40 дополнительных паркоматов. Эти устройства оснащены новыми более емкостными аккумуляторными батареями, позволяющими им сохранять работоспособность на протяжении 7 суток. В более старых моделях паркоматов АКБ нужно было менять ежедневно.

Новые паркоматы способны принимать оплату посредством «Единой карты петербуржца» и «Подорожника».

Годовое парковочное разрешение продается жителям окружающих домов по 1 800 рублей. Его оформление уже доступно, на его получение подано больше, чем 2 000 заявок, 1 000 абонементов уже выдана.

Сторонние водители легковушек могут поставить свои автомобили на новые парковочные места. Тариф для них составляет 100 руб./час. Воспользоваться парковками они смогут, начиная с 1.12.2021 года. По задумке городских властей, эта инициатива позволит серьезно разгрузить центральные улиц Санкт-Петербурга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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